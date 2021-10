The Crown 5. sezon geliyor!

TUDUM tarafından yayınlanan çevrimiçi videoda, Kraliçe II. Elizabeth’i canlandıracak yeni oyuncu Imelda Staunton, dizinin Kasım 2022’de seyircilerle buluşacağını duyurdu.

Yeni sezonun dikkat çekecek sahneleri

The Sun’ın ifade ettiğine göre; beşinci sezonda Prenses Diana’nın 1995’te Prens Charles’tan ayrılması sonrasında Martin Bashir’e verdiği ve büyük yankı uyandıran röportaj da yer alabilir.

5. sezonun odak noktalarından birinin de Kraliçe’nin tahta çıkışının 40. yıl dönümünde yaptığı konuşma olabileceği söyleniyor.

Sete çıkıldı

Prenses Diana ve Prens Charles’ı canlandıran Elizabeth Debicki ve Dominic West’in, ekim ayının ortalarında Palma de Mallorca’da yeni sezon için çekime başladıkları doğrulanmıştı.

Şu anda oyuncular Charles ve Diana’nın 1991 yılında gerçekleşen İtalya tatillerini anlatan sahneleri çekmekteler. Genç Prens William ve Prens Harry’i canlandıran Timothee Sambor ve Teddy Hawley de şu anda Debicki ve West ile beraberler. Aile, kraliyet çiftinin ayrılmalarından birkaç ay önce tatil yaptıkları ünlü geziye başladılar.

“Elimden gelenin en iyisini yapacağım”

Imelda Staunton, setten çekilen kısa bir video ile kendisinden önce Kraliçe’yi canlandıran Olivia Colman ve Claire Foy’u övmeyi de unutmayarak, “belirledikleri çok yüksek standardı korumak için elinden gelenin en iyisini yapacağına” dair söz verdi.

The Crown’s new Queen, Imelda Staunton, just revealed in #TUDUM that Season 5 will premiere in November 2022. pic.twitter.com/IYknWn8Qhi