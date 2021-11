Tezgahtarlıktan malikane sahipliğine

Cardi B, müzik piyasasının en lüks harcamaları ile tanınıyor. Ünlü şarkıcı milyon dolarlık emlak portföyüne bir ev daha ekledi. İnstagram hesabından, “Kendimle gurur duyuyorum” diyerek aldığı evin fotoğrafını paylaştı.

Cardi B, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü, “Bugünlerde sadece bir yerde yaşamıyorum, işim gereği her yerdeyim. Kesin olan bir şey var. Artık kendi şehrim olan NY’de bir eve ihtiyacım vardı ve aldım! Kendimle çok gurur duyuyorum. Çocuklarım nerede olurlarsa olsunlar, işlerinden bağımsız olarak rahat olmaları için çok çalışıyorum. Ben ve kocam her zaman NY’da bir ev sahibi olmayı hayal ettik. Artık NY’da bir evim olduğu için ailemle her zaman bir araya gelebilirim!! Pek çok şey başardım ama hala ulaşmak istediğim tüm hedeflerden uzak hissediyorum. Bu, geçebileceğim bir rüya….. Evimde mini bir tur isteyip istemediğinizi bana bildirin!”