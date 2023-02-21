Timuçin Esen ve Şevket Çoruh‘u buluşturan Tetikçinin Oğlu dizisinden gelişmeler gelmeye devam ediyor. Çekimlerinin başlamasına sayılı günler kalan dizide uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Bahar Şahin de yer alacak. Bodrum’da çekilecek olan dizinin senaristliğini Çukur dizisinin senaristi Gökhan Horzum üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın oturacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, çekimlerinin 22 Şubat’ta başlaması beklenen Tetikçinin Oğlu dizisinin ilk bölümünde sürpriz bir isim yer alacak. Daha önce Timuçin Esen’le birlikte Bodrum Masalı dizisinde rol alan Hilmi Cem İntepe ‘Yiğit’ karakteriyle ilk bölüme konuk olacak.

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