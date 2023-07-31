Testere 10 fragmanı paylaşıldı. Tobin Bell yıllar sonra Jigsaw rolüne geri dönüyor. Saw X adını taşıyan film, ilk bakış görseli sonrası filmin nasıl ilerleyeceğini gösteren ilk fragmanına da kavuştu.

Altı yıllık bir aradan sonra Tobin Bell, Jigsaw olarak bilinen John Kramer olarak geri dönüyor. Saw VI ve The Final Chapter’dan Kevin Greutert’in yönettiği film, ilk iki bölüm arasında geçiyor ve Jigsaw’un kanserini tedavi etmek adına deneysel bir prosedür için Meksika’ya gitmesini, ancak operasyonun bir aldatmaca olduğunu keşfetmesini ve arkasındakilere tuzak kurmasını anlatıyor.