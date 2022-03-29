Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin oturduğu ‘Teşkilat‘ isimli dizide ayrılıklar ardı ardına yaşanıyor. Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal Yurtcu’nun başrollerini paylaştığı diziye Mete Başkan rolünü canlandıran Mesut Akusta veda etti.

İlgi odağı olarak seyircileri ekranlara kilitleyen dizide bir ayrılık daha yaşanacağı ortaya çıktı. Teşkilat’ta Ceren karakterine hayat veren Ezgi Eyüboğlu da senaryodaki hikayesinin bitmesi gerekçesiyle diziden ayrılacak. Eyüpoğlu’nun ne zaman ayrılacağı ise yakında belli olacak.