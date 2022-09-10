Disney çatısı altındaki Pixar stüdyosu, Ters Yüz (Inside Out) filminin devamı için hazırlıklara başladı.

Puck News’ın haberine göre Pixar’ın oldukça beğeni toplayan animasyon filminin ikincisi D23 Expo’da resmi olarak duyurulacak.

2015 yılında izleyicilerle buluşan ve Riley isimli bir kızın zihninde yaşayan insansı duyguları konu alan Inside Out dünya çapında büyük bir hayran kitlesi yaratmayı başarmıştı. 800 milyon dolarlık gişe hasılatı ile yapımcıların da yüzünü güldüren animasyon filminin devamının geleceği söylenmiş ancak Disney konuya dair resmi bir açıklama yapmamıştı.

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