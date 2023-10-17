Bu yazımızda, terlemenin sağlığınıza olan beş faydasını inceliyoruz.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur

Terlemenin herkesçe kilo kaybını artırdığı düşünülmektedir. Evet, bir egzersiz seansından sonra su kilosu kaybedebilirsiniz ve bu kayıp zamanla geri gelebilir, ancak uzmanlar şunu belirtmektedir: Vücudunuz sizi sakinleştirmek için çok fazla çaba harcadığından enerji kullanır ve kalori yakar, bu da daha kalıcı bir kilo kaybına katkı sağlar.

Bağışıklığı Arttırır

Uzmanlar, günlük hayatta temas ettiğimiz her şeye karşı ilk savunma hattımız cildimiz olduğu için, cildin bağışıklık sisteminin hayati bir parçası olarak kabul edildiğini belirtiyor. Ayrıca insan teri, ‘dermcidin’ adı verilen doğal bir mikrop öldürücü proteini barındırdığı için, MRSA ve tüberküloz gibi hastalıklara karşı da koruma sağlar.

Modunuzu Yükseltir

Diğer tüm egzersizler gibi, terleme de vücutta olumlu hislere yol açan hormonlar olan endorfinleri serbest bırakır. Bu, ruh haliniz ve genel sağlığınız için harikalar yaratabilir.

Bu doğal vücut işlevinin iyi hissettiren etkilerinden yararlanmak için işe yarayacak bir egzersiz bulabilirsiniz, ancak herhangi bir kardiyovasküler egzersiz veya terleme seansından sonra bolca su tüketmeyi unutmayın.

Gözenekleri Açar

Yaygın inanışın aksine, terlemenin aslında sivilceleri iyileştirmede yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Terleme, gözeneklerin tıkanıklığını açmaya yardımcı olur. Terlediğinizde gözenekleriniz açılır ve tüm kir, yağ, bakteri ve kalıntının gözeneklerinizden çıkmasına izin verir — buradaki önemli husus, terleme sona erdiğinde yüzünüzü veya vücudunuzu yıkamak, bu bakterilerin tekrar gözeneklerinize geri dönmesine izin vermemektir.

Kasların İyileşmesine Katkıda Bulunur

Bir terleme seansı kas yapınızı inşa etmenize yardımcı olmasa da, kas iyileşmesine yardımcı olabilir. Uzmanlara göre terleme, dolaşımı artırır ve vücudunuzdaki laktik asidi atmanıza yardımcı olur. Bu, kas ağrısını hafiflettiği gibi iyileşme sürecini de hızlandırabilir.

Yazı: Büşra Karalı