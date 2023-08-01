Terlemek, vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlar. Yaz aylarında daha fazla terlemeye başlarız. Aşırı terleme hem sosyal hayatta hem de iş hayatında pek çok soruna yol açabilir. İşte terlemeyle başa çıkmak için yapabilecekleriniz…

Duş almayı ihmal etmeyin

Sık sık duş almak, terleme sebebiyle ortaya çıkan kötü kokuları önlemenize yardımcı olur. Duş almak aynı zamanda vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Deodorant seçimi

Terleme esnasında ortaya çıkan kötü kokuyu engellemek için deodorant kullanabilirsiniz. Ancak deodorant seçiminde içeriğe dikkat etmelisiniz. SLS, paraben ve alüminyum içermeyen deodorantlar daha sağlıklı olacaktır.

Yediklerinize dikkat edin

Baharatlı yiyecekler vücut ısısının ani bir şekilde artmasına, çok sıcak yiyecekler ve içecekler ise vucütta su kaybına neden olur. Yaz aylarında zeytinyağlı, hafif, soğuk ve bitkilsel bazlı gıdalara yönelebilirsiniz.

Nevresim değişikliği

Gündüz ofiste veya evde klimalı ortamlarda bulunduğunuz için çok terlemiyor olabilirsiniz ancak gece saatlerinde sıcak dayanılmaz hale gelebilir. Sabahları ter içinde uyanabilir, tüm kıyafetlerinizin ıslak olduğunu fark edebilirsiniz. Kullandığınız nevresim kumaşına ve üzerinize örttüğünüz örtünün materyaline dikkat edin.

Kıyafet seçimi

Giydiğiniz kıyafetlerin materyalleri terleme sıklığında önemli bir rol oynuyor. Naylon ve polyester kumaşlar ısıyı hapsettiği için cildinizin nefes almasına izin vermez. Yün, pamuk ve keten kumaşlar ise hava akışı sağlar ve cildinizin nefes almasını sağlar.