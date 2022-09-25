26 Eylül’de Terazi burcunun 3 derecesinde saat 00:55’te yeniay gerçekleşecek. İkili ilişkiler, sosyal çevre, ticari konular, davalar ve danışmanlık konularında yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Terazi burcunun konularına ek olarak yeniay zamanı Yengeç burcunun yükselmesinden dolayı Aile ilişkileri, ebeveynler, evlenmek, çocuk sahibi olmak ve emlak piyasası da yine gündemimize gelebilir. Destekleyici açıların olduğu bu yeniayda yeni başlangıç fırsatları karşınıza çıkarsa Merkür’ün de Terazi burcunda retro olduğunu unutmayın. Ani reaksiyon almamaya dikkat edin. Ama kaçınılmaz konular ve fırsatlar varsa hak edişleriniz de olabileceğini unutmayın. Yani retro var demeden ilerleyin…

Bu Yeniay’ın en pozitif kullanımı ikili ilişkilerde iletişim diline çok dikkat etmek, diplomasiden uzaklaşmadan konuları çözmek olmalı. Ve çok fazla retro gezegenin olması da hayatınızdaki zamanı dolmuş her şeyin elden geçmesi gerekliliğini hatırlatırsa ertelemeyin.

Yükselen burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ; En çok etki alan ve yeniayın en şanslı burçlarındansınız. Evlilik, ortaklıklar ve ticari faaliyetler konusunda destekleniyorsunuz. Uzun süreli birliktelikleri olan Koç burçları evlenme kararı alabilir. Kalbi boş olan Koçlar ise yakın çevrelerinin desteğiyle yeni bir ilişkiye başlayabilir. Jüpiter’in Koç seyri size her alanda şans veriyor ve bu yeniayda ileriye yönelik iş ve maddi konularla ilgili güzel gelişmeler hayatınıza girebilir.

BOĞA; Ev ve iş yaşamınızda yepyeni gündemler sizi bekliyor. Çalışma şeklinizde değişikliğe gidebilirsiniz. Rutinlerinizi değiştirerek çocuklarınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Çalışma ortamınıza yeni katılan iş arkadaşlarınızda size bu fırsatı verebilir. İşinizden memnun değilseniz işinizi değiştirmek adına fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sağlık konusunda yeni bir tedaviye başlayabilirsiniz.

İKİZLER; Aşk hayatınız canlanıyor. Kalbiniz boş ise yeni tanışmalar ve flörtler söz konusu olabilir. Işığınız ve dikkat çekiciliğinizin arttığı bir dönemdesiniz. Evli ve çocuklu bir İkizler iseniz çocuklarınız evlenme kararı alabilir, yeni eğitime başlayabilir ya da işe girebilir. Yükseleninizde bulunan Mars size enerji veriyor. Hobilerinize de yönelerek bu dönemde kendinize vakit ayırabilirsiniz.

YENGEÇ; En çok etki alan bir diğer burç sizsiniz. Ev, yuva ve ebeveynlerinizle ilgili yeni gündemler söz konusu olabilir. Geçmişten gelen aile sorunlarınızı bu dönemde çözebilirsiniz. Diplomatik bir şekilde sonuçlandırmak adına destekleyici etkiler söz konusu. Uzun süredir satılmayan emlağınız var ise bu dönemde satabilirsiniz. Ayrıca evinizde vakit geçirmek size ruhsal açıdan iyi gelecektir.

ASLAN; Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızın hayatında yeni gündemler olabilir. Dolayısıyla onların hayatındaki gelişmelerle siz de ilgilenebilirsiniz. Evlenen kardeşinizin hazırlıklarıyla ilgilenebilirsiniz. Ticari anlaşmalar içinde başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyal medya ve e ticaret alanında işiniz varsa görünürlüğünüzü artırmak adına bir ajansla anlaşma yapabilirsiniz. Araç alım satımları da söz konusu olabilir.

BAŞAK; Maddi kaynaklarınız, kendinize verdiğiniz değeriniz ve sahip olduklarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Yeni gelir kapısı yaratacak iş bağlantıları kurabilirsiniz. Ticari zekanızı kullanarak yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni iş ortaklığı kurmak istiyorsanız ve geçmişten bir fırsat değilse imzalarınızı 4 Ekim sonrasına bırakmanızda fayda olabilir.

TERAZİ; Yeniayın yıldızı sizsiniz. Hayatınızda desteklendiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Dış görüntünüz, hayatınızda düzeltmek istediğiniz ne varsa aksiyon almak isteyeceksiniz. Saçınızı boyatmak, kilo vermeye karar vermek, estetik operasyonlar yaptırabilirsiniz. Estetik operasyonlar için 4 Ekim sonrası daha iyi sonuç verebilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Ya da sorunlu evliliği olanlar artık bir karar verip özgürlüğü seçmek isteyebilirler.

AKREP; Psikolojiniz ve ruhsallığınızın ön plana çıktığı bir dönemdesiniz. Enteresan bir karşılaşma sonrası size şifa kapısını aralayacak biriyle tanışabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa bu dönemde güzel gelişmeler olabilir. Emek verdiğiniz konularda kadersel bir şekilde destek alabilirsiniz. Hastane ve hizmet sektöründe çalışan Akrepler terfi alabilirler.

YAY; Gelecek planlarınızı güncelliyorsunuz. Hedeflerinize giden yolda yapmanız gereken öncelikle yeni ortamlara katılmak olmalı. Siz zaten sosyal bir burçsunuz. Ama bu sosyalleştiğiniz ortam tamamen hedef odalı olmalı. İş gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. Çocuklarınızın hayatında da güzel gelişmeler ve başarılar bu dönem yüzünüzü güldürebilir.

OĞLAK; İş, statü, kariyer ve hayatınızdaki otorite figürleriyle ilgili konularda yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Terfi alabilirsiniz. Çalıştığınız bölüm değişebilir ve daha prestijli bir alana geçebilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürleriyle aranızdaki buzlar eriyebilir. Spekülatif konularda ise kaynaklarınızı doğru yönettiğinizden emin olun, riskli adımlar atmayın.

KOVA; Eğitim, seyahatler, yüksek öğrenimle ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. Akademik alanda ilerlemek için doğru bir dönemdesiniz. Hayata bakışınızı güncellediğiniz bir zaman diliminde bulunuyorsunuz. Eşinizin ailesiyle aranızda problemler varsa bu dönem tatlıya bağlayabilirsiniz. Seyahat etmek ve ufkunuzu genişletecek eğitimlere katılmak size çok iyi gelecektir.

BALIK; Kredi ve borçlar, miras, nafaka gibi davalarınız ile ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Network ile ilerlediğiniz bir iş yapıyorsanız yeni iş bağlantıları kurabilirsiniz. Primleriniz de artış söz konusu olabilir. Ve uzun süredir tahsil edemediğiniz borçlarınız bu dönemde elinize geçebilir. Sezgilerinizdeki artış da dikkat çekici kesinlikle.

PINAR KANBAK

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