6 Nisan’da Terazi burcunun 16 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Dolunay anında karşıtlık enerjisi odağını ilişkilere kaydırıyor olacak. İlişkilerimizde önemli farkındalıklar yaşadığımız bir sürece gireceğiz. Her Dolunay da olduğu gibi tahammül seviyemiz enerjilere bağlı olarak azalacak. Kendi isteklerimizle karşı tarafın istekleri arasında denge kurmaya çalışacağız.

Yükselen anında Boğa burcu yükseliyor olacak. Boğa burcunda bulunan Uranüs etkisi yoğun ve ani değişimleri de yine beraberinde getirecek. Para piyasaları, bankalar, gıda, toprak ve sanat konularını yakından ilgilendiren başlıklar özellikle gündeme gelecek.

Yükselen burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ

İkili ilişkiler alanından alacağınız etki ile evlilik ya da ortaklık konularında aydınlanma yaşayacaksınız. Daha önce fark etmediğiniz olumlu ya da olumsuz ayrıntıları fark edeceksiniz. Bu durum karar alma mekanizmanızı harekete geçirecek. Dolunay zamanları dürtüsel davranmamaya özen göstermelisiniz.

BOĞA

İş hayatınız, günlük alışkanlıklarınız ve çalışma arkadaşlarınızla ilgili olan alandan etki alacaksınız. Dolayısıyla iş ortaklığınız ve çalışma arkadaşlarınızla olan diyaloglar size karar aldıracak. Tamam ya da devam gibi kesin kararlar alabilirsiniz. Sağlık konusunu da etkileyecek olan Dolunay ile bir tedavi sürecine girebilirsiniz.

İKİZLER

Çocukları olan İkizler burçları onların hayatı ile ilgili tamamlanma yaşayacaklar. Belki eğitimleri, evlilikleri ya da aldıkları kararlar ile ilgili sonuçlar sizleri de ilgilendirecek. Diğer yandan aşk alanından da etki alacağınız etki ile bir ilişkiye başlama gibi sürpriz durumlar da tetiklenebilir. Şans oyunlarına da merak salabileceğiniz bir süreçtesiniz.

YENGEÇ

Ev, yuva, aile ilişkileriniz ve emlak alım satımlarınızla ilgili olan alandan etki alacaksınız. Mars’ın burcunuzda oluşu sizi fevri ve dürtüsel bir moda sokabilir. Aile ilişkilerinizi bu dönem iyi yönetmeye bakmalısınız. Taşınma gibi ani kararlar da gündeminize gelebilir. Arkadaş çevrenizden bu dönem destek alabileceğiniz etkiler söz konusu olacak.

ASLAN

Eğitim, seyahatler, yakın çevreniz ve girişimlerinizin olduğu alandan etki alacaksınız. Bir eğitimi tamamlayıp yeni girişimlere yönelebileceksiniz. Jüpiter size yakın çevrenizle olan sorunlarınızı çözmeniz yönünde destek verecek. Araç alım satımı konusunda da şanslı etkileriniz bu süreçte ön planda olacak.

BAŞAK

Maddi kaynaklarınızın bulunduğu alandan etki alacaksınız. Daha önce yapmış olduğunuz yatırımların karşılığını alabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde kendi değerinizi de sorguladığınız bir süreçte olacaksınız. Değişimlere açık olduğunuz bir dönemde olduğunuzu bilmelisiniz.

TERAZİ

Dolunayın yıldızı sizsiniz. Yepyeni kararlar aldığınız bu Dolunay sürecinde ikili ilişkilerinizi masaya yatıracaksınız. Ortaklığınız varsa son verip yola yalnız devam etmek gibi önemli kararlar alacaksınız. Ayrıca bu dönem evlenme teklifi alıp, evlenen birçok Terazi burcu da olacaktır.

AKREP

Psikolojik etkilerin yoğun olduğu alandan etki alacaksınız. Uzun süredir devam eden tutulmaların etkisiyle artık siz de yorgun hissedip yeni bir tedaviye başlama kararı alabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz Mars ve Satürn destekli olacağınız bu Dolunay uzun vadeli planlar için destekli etkiler altında olacaksınız.

YAY

Büyük hedefler, idealler ve umutlarınızın olduğu alandan etki alacaksınız. Bu dönem sosyal olup yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Ya da bir arkadaşınızın gerçek yüzüyle karşılaşabilirsiniz. Gelecek hedeflerinize hiç olmadığınız kadar yakın olacaksınız. Adım atarken tüm detaylara dikkat edin ama asla yerinizde saymayın ve bu dönemi değerlendirin.

OĞLAK

Dolunaydan en fazla etki alan diğer burçta sizsiniz. Kariyer hayatınızda önemli farkındalıklar yaşayacağınız bu süreçte beklettiğiniz kararlarınızı alacaksınız. Otorite figürleriyle olan diyaloglarınızı da iyi yönetmeye bakın. Kadersel hattınız etki alacağından hem eş, hem aile hem de kariyer alanınız aynı anda ilgilenmeniz gereken durumları ön plana çıkartabilir.

KOVA

Son 2.5 yılın zorluk ve depresif etkilerini üzerinizden attınız. Ve bu Dolunay ile de artık hayata bakışınızı netleştireceksiniz. Vereceğiniz kararlar eşinizi ve eşinizin ailesini şaşırtacak. Yurtdışına taşınma kararı alabilirsiniz. Ya da yepyeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Her ne olursa olsun destek aldığınız bir süreçte olduğunuzu bilmelisiniz.

BALIK

Kredi, nafaka, miras ve eşinizin gelirlerini temsil eden alandan etki alacaksınız. Borçlarınız varsa gerekli desteği bulabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Bu dönem yeni iş girişimleriniz de olabilir. Mars ve Satürn destekli olan bu dolunay da alacağınız kararlar uzun vadeli ve kalıcı etkilerle ilerleyecek.

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