Ünlü şarkıcı Teoman, her röportajında yarı emekli olduğunu, eskisi gibi çalışkan olmadığını ve genelde boş boş dolaştığını itiraf etmişti. 54 yaşındaki Teoman, müzik camiasında pek çok kişinin iş yapmamasına rağmen kendisi gibi açık yürekli davranmadığını da belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Bebek’te görüntülenen Teoman, kariyer planından bahsetmişti ve şu şekilde açıkladı : “Genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir tembellik kariyeri yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum. Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok. Spor yapıyorum ,erken yatıp erken kalkıyorum”

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