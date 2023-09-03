Ünlü rockçı Teoman, geçtiğimiz gün Bebek’teki bir mekanda görüntülendi. Bir süre yalnız başına oturan şarkıcı, mekan çıkışı muhabirlerle sohbet etti. Snob Magazin’de yer alan habere göre; Yoğun bir konser temposu olduğunu söyleyen Teoman, “Ağustos ayında 10 tane konser verdim, çok yoruldum. Bundan sonra daha az konser vereceğim. Kendime yarı emekli diyorum ya sürekli böyle… Spor yapacağım bundan sonra, bugün yürüyüşlere başladım. Kötü alışkanlıklarımı azaltıyorum. Hayatla ilgili önemli planlarım var” diyerek, konser programını azaltacağını ifade etti.

Ünlü isim, “Bu karara nereden vardınız?” sorusu üzerine “Benim neye ihtiyacım var’ diye düşünüyorsun, ben ne istiyorum diye düşünüce insan bazen gereğinden fazla şeylere sahip olmak istiyor, benim pek bir şeye ihtiyacım yok. Birazcık çalışmaya ihtiyacım var, o beni iyi hissettiriyor, faydalı olduğumu düşünüyorum falan. On tane konser verince konserler anlamsız gelmeye başlıyor, ‘ne yapıyorum ben’ diyorum. Onun yerine az konser verip bol spor yapayım, kendime bakayım, kitap okuyayım gibi planlarım var. Annem baya yaşlandı, onunla zaman geçiriyorum. Akraba ziyaretleri, arkadaşlar falan derken zaman geçiyor. Üretimle de alakam yok zaten. Dediğim yarı emeklilik moduna geçtim” yanıtını verdi

“Sezen Aksu’nun sahneleri bırakmasını anlayabiliyorum” diyen Teoman, “Sahneye çıkmak fiziksel olarak psikolojik olarak yorucu bir şey. İhtiyacı da yok zaten. Çok güzel bir kariyeri oldu. Şimdi keyfine bakmak zamanıdır Sezen’in” sözlerini kullandı.

Mustafa Sandal ile Uzi arasında yaşanan sahne krizi hakkındaki sorulara ise şarkıcı, “Kim isterse benden sonra çıkabilir. Benim öyle bir şeyim yok. Hatta bana sordukları zaman benden sonra biri çıksın diyorum ben” yanıtını verdi.