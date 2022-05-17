2022 sezonun ilk Harbiye performansı İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği Teoman konseri oldu. Teoman konsere bir klasik olan “N’apim Tabiatım Böyle” ile hızlı bir başlangıç yapıldı.

Ünlü şarkıcı Teoman, repertuvarına eklediği “Koma Hali, 17(ONYEDİ)”, “Gökdelenler” gibi şarkılarının yanı sıra klasikleri ve coverları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Rockstar gibi hissedelim

Konserin son 4 şarkısında seyircileri ayağa kaldıran Teoman, “Kimse kimsenin oturmasına izin vermesin. Ayağa kalkın ki kendimizi rockstar gibi hissedelim.” sözlerini söyleyince konsere gelenler de coşku arttı. Seyirciler sahnenin ön tarafına doğru yönelerek, finalde Teoman’a eşlik etti.