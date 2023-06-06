Habertürk’te yer alan habere göre; Teoman, geçtiğimiz gün Cihangir’de yer alan bir mekanda görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle bir araya gelen ünlü isim, “İki gün önce cover albüm çıktı. Yedi şarkıdan oluşan bir cover yaptım. Tek gitarla çalıp, söyledim ve piyasada sevenlerine kavuştu. ‘Aşık Bir Adam’ ismi… Bir albüm daha olacak ama yazın sonunda. Üç ay az çalışmak istiyorum, tatil yapacağım. Aralarda konser var ama çok sevdiğim biricik kızımla tatil planımız var. Arkadaşlarımla gideceğim iki tatilim var. Aslında az çalışıp, bol bol dinlenmeyi düşünüyorum” dedi.

Öncesinde yaptığı “EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu” açıklaması yapan şarkıcıya, “Maaşınız yattı mı?” diye soruldu.

Teoman konu hakkında şunları söyledi: “Daha evvelden ben emekliliğimi almıştım ama EYT’li olmak ve insanların dalga geçmesi inanın çok hoşuma gidiyor. Ben seviyorum ya… ‘Teoman bile EYT’li deyince gülüyorlar. Onlar mutlu oluyor diye ben daha çok mutlu oluyorum ve hoşuma gidiyor. Arkamdan ‘EYT’li Teoman’ diye bağıranlar var.”