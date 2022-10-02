Önceki gün Bebek sokaklarında görüntülenen Teoman, yanına gelen muhabirlerin röportaj isteğini kırmayıp, ayaküstü sohbet etti.

54 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Her şey yolunda, çok güzel. Konserlere kısa bir ara verdik. Ekim ayında yoğun bir şekilde çalışacağız. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir ‘tembellik kariyeri’ yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum ve kendimi yarı emekli sayıyorum artık” şeklinde konuştu.

“Gündelik hayatımda da pek bir şey yaptığım yok” diyen Teoman, “Spor yapıyorum. Erken yatıp, erken kalkıyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta “Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…” açıklamasını yapan şarkıcı, basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını da yanıtladı.

Teoman, “Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu” ifadelerini kullandı.