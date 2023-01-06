Çağan Irmak‘ın “Sevda Mecburi İstikamet” filminin galasında muhabirlerle sohbet eden Teoman, projenin müziklerinin kendisine ait olduğunu söyledi. Arkadaşı olan Irmak’ın ricasını kırmak istemediğini söyleyen şarkıcı, “Çağan arkadaşımdır benim. Çok severim kendisini… Benden bu film için müzik istedi. Aslında ekiple beraber yaptık, tek başıma yapmadım” dedi.

Hayatına dair neler yaptığıyla alakalı sohbet etmeye devam eden Teoman, “Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık. Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) bana da vurdu” diyerek, esprili söylemde bulundu.

Muhabirlerin kendisine çok sık denk gelmediğini söylemesi üzerine 55 yaşındaki şarkıcı, “Aksine bence çok denk geliyoruz ve konuşuyoruz ama eskisi kadar yoğun çıkmıyorum. Biraz duruldum diyebilirim. Sabah 8 gibi kalkıyorum artık. Eskiden bunlar benim yattığım saatlerdi” şeklinde gülerek tepki gösterdi.