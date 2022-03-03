‘Konuşamıyorum’, ‘Anlasana’, ‘Sürgün Gibi Masallarda’ başta olmak üzere çok sayıda unutulmaz şarkının altına imzasını atan İlhan İrem’e böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştu.

İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, yakınlarının sevenlerinden dua istediği haberlerinin çıktığı gün, Instagram’ından paylaştığı fotoğrafının altına şunu yazmıştı:

Sanatçının bu paylaşımına yorum yağdı. Sanatçılar Nilüfer ve Nazan Öncel ile yüzlerce hayranı İlhan İrem’e geçmiş olsun dileklerini iletti, şifa diledi, kimileri de şarkıcıya dair düşüncelerini, anılarını dile getirdi.

Teoman ise İlhan İrem’le ilgili anısını Twitter hesabından yazdı. İşte Teoman’ın ‘Sene #1989’ başlığıyla yazdığı tweetler:

“İlhan İrem, genç rock’çılara kol kanat geriyor. Bir proje oluşturmuş, grupları çağırıyor ve bizleri bir albümde toplayacağını söylüyor. Çok içten biri. Güven Erkin Erkal, onun yardımcısı olarak, en az bizler kadar tıfıl o zamanlar.

Stüdyoda da Aykut Gürel her şeyi organize edip, bizim gibi kayıt konusunda zırcahil çocukları yönetiyor. Sayelerinde ‘Mirage’ın ilk profesyonel kaydını yapıyoruz, gitaristimiz Tanju’nun (Tanju Eren) ‘Winds of Change’ adlı şarkısı. (Scorpions’ın yine o grup aynı adlı eserinden yıllar önce.)

İlhan İrem albümün ismini, bizim şarkının ismi olarak teklif ediyor. Bu albüme çok uyduğunu söylüyor. Gruplar arası toplantıda, başka gruplardan birileri, ‘Hayır, bizim şarkının ismi de güzel’ falan diyorlar.

Biraz sonra İlhan İrem beni çağırıyor yanına, kulağıma, ‘Ben albümün ismini ‘Değişim Rüzgârları’ koyacağım, ama kimseye söyleme’ diyor.