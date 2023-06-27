Temmuz 2023 aylık burç yorumları astrolojiye ilgili herkes tarafından merak ediliyor. Temmuz ayında sizleri neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler. Pınar Kanbak’ın kaleminden Temmuz 2023 aylık burç yorumları sizlerle…

Temmuz 2023 burç yorumları

Koç burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Koçlar Temmuz ayı sizler için ev, aile ve kariyer konularınızın ön plana çıktığı bir ay olacak. Oğlak burcundaki Dolunay ile kariyerinizde önemli netleşmeler yaşayacaksınız. Ayın ortasından itibaren ise gündeminiz aşk hayatınız olacak ve geçmiş aşklar kapınızı tekrar çalabilir! 23 Temmuz sonrası Venüs yatırım alanınızda retroya gireceğinden büyük çaplı yatırımları bu dönem yapmamaya özen gösterin.

Boğa burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Boğalar Temmuz ayı sizler için kardeşler ve kuzenlerinizle olan diyaloglarınızın arttığı bir ay olacak. Seyahatin ve iletişimin yoğun olduğu bu ay ticari faaliyetlerinizde de artış olabilir. Diğer yandan Oğlak Dolunayı sizin hayata bakışınızı değiştirecek olayları tetikleyebilir. Mahkeme konularınızda netleşmeler olabilir. Venüs retrosu ise sizi aile konularından etki altına alacak. Ayrıca emlak alım satımı konuları 23 Temmuz sonrası aksaklıklar getirebilir.

İkizler burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili İkizler Temmuz ayı sizler için finansal konularınızın ön plana çıktığı bir ay olacak. Maddi kaynaklarınızı değerlendirmek isteyebilirsiniz. Özellikle Oğlak burcundaki Dolunay ile birlikte ortak finansal tablonuzu masaya yatırabilirsiniz. Borçlarınız için eş ya da ortaklarınızla kredi çekip bir plana dahil olarak ilerleme kararı alabilirsiniz. 23 Temmuz sonrası Venüs retrosu ise sözleşmeler ve anlaşmalar da pürüzler çıkarabilir. Araç alım satımı içinde 23’ünden sonrası pek uygun bir zaman olmayacak.

Yengeç burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Yengeçler Temmuz ayı sizler için ön plana çıktığınız ve yeni kararlar aldığınız bir ay olacak. Güneş’in burcunuzda oluşu ışığınızı arttıracak! Oğlak burcundaki Dolunay ise sizi ilişkiler alanında netleşmeler getirecek. Evlilik kararı alabilirsiniz. Ortaklığınızda yeni bir iş planına gidebilirsiniz. Diğer yandan Venüs retrosu sizi maddi alandan etkileyecek. Yeni yatırımlar için 23 Temmuz sonrası çok dikkatli ilerlemenizde fayda var.

Aslan burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Aslanlar Temmuz ayı sizler için değerlendirmeler yapacağınız ve yeni kararlar alacağınız bir ay olacak. Uzun süredir sizi aşağı çeken duygu, düşünce ve bağımlılıklarınızı fark edecek ve bunların üzerine çalışabileceksiniz. Oğlak burcundaki Dolunay ile birlikte sağlık konuları radarınıza girecek. Ve bir detoks programına katılma kararı alabilirsiniz. Venüs ise burcunuzda retro yapacak. Estetik işlemler için 23 Temmuz sonrası uygun bir zamanda olmayacaksınız.

Başak burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Başaklar Temmuz ayı oldukça sosyal ve popüler olacağınız bir ay olacak. Görünürlüğünüz artarken ortamların aranılan kişisi olacaksınız. Oğlak burcunda gerçekleşen dolunay ile birlikte aşk hayatınızda da netlik kazanabilirsiniz. Ya tamam ya devam diyeceğiniz gündemler oluşabilir. Venüs retrosu ise sizi bilinçaltınızdan etkileyecek. Hayatınızdaki kadın figürleriyle olan ilişkilerinizi bu dönem iyi yürütmeye bakın. Sizden gizlenen konular önünüze gelebilir.

Terazi burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Teraziler Temmuz ayı sizler için kariyer de kendinizi göstereceğiniz bir ay olacak. Güneş haritanızın tepesinde bir ay boyunca ışığını üzerinize vererek, lider vasıflarınızla dikkat çekmenizi sağlayacak. Toplumsal statünüzde bu ay değişiklikler söz konusu olabilir. Oğlak burcundaki Dolunay ise aile konularında netleşmeler getirebilir. Miras paylaşımı, emlak alım satımı gibi konularınızda haberler alabilirsiniz. Tadilat ve taşınmalar da gündeminize gelebilir.

Akrep burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Akrepler Temmuz ayı sizler için seyahatler planlayacağınız bir ay olacak. Felsefe ve manevi konular bu dönemde radarınıza girebilir. Ve yeni eğitimlere başvurabilirsiniz. Mahkemeleriniz varsa da netleşmeler yaşayabilirsiniz. Oğlak burcundaki Dolunay ise ticari faaliyetlerinizle ilgili netleşmeler getirebilir. Özellikle kardeşlerinizle ortak iş yapıyorsanız yönünüzü değiştirip yeni kararlar alabilirsiniz. Venüs retrosu ise 23 Temmuz sonrası hayatınızdaki kadın otorite figürleriyle anlaşmazlıklar çıkarabilir.

Yay burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Yaylar Temmuz ayı sizler için gelir gider hesaplarınızı yapacağınız, ortaklı paylaşımlarınızın ön planda olacağı bir ay olacak. Vergi, nafaka, miras, kredi gibi başlıklar gündeminizde olabilir. Oğlak burcundaki Dolunay ise özdeğerinizi fark edeceğiniz belki de artık yeteneklerinize ve iç güdülerinize güvenmeniz gerektiğine dair işaretleri önünüze getirebilir. Venüs retrosu ise sizi yurtdışı konuları üzerinden etkileyecek. Vize alırken pürüzler olabilir, seyahat planlarınız aksayabilir.

Oğlak burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Oğlaklar Temmuz ayı sizler için ikili ilişkilerinizin ön plana çıktığı bir ay olacak. Evlilik, ortaklık ve ticari faaliyetlerinizdeki ilişkilerinizi masaya yatıracaksınız. 3 Temmuz da burcunuzda gerçekleşen Dolunay ise kendinizi hayatınızın merkezine alacağınız ve yeni kararlar alacağınız bir dönemi tetikleyecek. Belki dış görüntünüzü de yenileyebilirsiniz. Venüs retrosu ise miras paylaşımlarınızla ilgili pürüzler çıkarabilir.

Kova burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Kovalar Temmuz ayı sizler için bolca koşturmalı geçen bir ay olacak. Ekip arkadaşlarınızla birlikte yeni projeler alabilir ve yeni bir ekip çalışmasına da dahil olabilirsiniz. Sağlığınızda ön planda olacak kendinizi çok yormamaya özen göstermelisiniz. Oğlak burcundaki Dolunay ise kontrol dışı bir alanda gerçekleşecek. Zihinsel olarak kendinizi yıpratabilirsiniz. Nefes ve meditasyonu hayatınıza dahil edebilirsiniz. Venüs retrosu ise evlilik ve ortaklık konularında eski gündemleri yeniden önünüze getirebilir.

Balık burcu Temmuz 2023 aylık burç yorumları

Sevgili Balıklar Temmuz ayı sizler için yaratıcılık, aşk ve çocuklarınızın ön planda olduğu bir ay olacak. Bolca flört etme şans yakalayabilirsiniz. Keyfinize odaklanmak isteyeceğiniz bir ay da olacaksınız. Oğlak burcundaki Dolunay ise kariyer hedeflerinizle ilgili netleşmeler getirecek. Bir projenin tamamlanmasıyla yüklü bir miktar ödeme elinize geçebilir. Diğer yandan Venüs retrosu ise günlük iş planlarınızda aksaklıklar çıkartabilir.