Hormon salınımı, kan dolaşımı gibi fizyolojik düzende çalışan cildin gece ve gündüz bakımında ihtiyaçları çeşitleniyor. Herkes için tek bir “doğru” cilt bakım rutini olmasa da, ürünleri düzenli ve ihtiyaca yönelik uygulamanın genel bir yolu var. Özellikle tüm günün yorgunluğunun cildimize yansıdığı gecelerde, uygulayacağımız ürünlerin cildin yenilenmesini hızlandırması ve eksikleri takviye etme konusunda güçlü olması gerekiyor. Nemlendirme ve onarıma odaklanan bir gece cilt bakımı rutini, cildi temiz ve sıkı tutarken, aynı zamanda gündüz için daha parlak, ışıltılı, sağlıklı ve canlı bir cilt görünümünü destekliyor.

Yenilik alarmı

Gece uyku saatleri, tüm dış etkilerden yalıtılan cildin kendini yenilemesi için en doğru zaman. Bu sebeple gece bakım rutininde öncelikli adım, uyku saatlerini doğru belirlemekle başlıyor. Saat 23.00 ve 03.00 saatleri arasında gerçekleştiren uyku ile vücut metabolizması çok daha fazla çalışarak vücudun kendini dinlendirmesine, tazelemesine ve cilt hücrelerinin yenilenmesine olanak tanıyor.

Saatler öncesinde yapılan cilt bakımı ise yenilenme sürecini daha etkin kılıyor. Gün içinde makyaj, tüketilen besinler, güneş kremi kalıntıları gibi pek çok sebepten kirlenen ciltte biriken fazla sebum, gözeneklerin arasına dolarak cildin sağlıksız ve donuk görünmesine neden olabiliyor. Uzun vadede sivilce, siyah nokta gibi cilt problemleriyle karşılaşmamak için gece bakım rutininde pratik ama etkili olan temizleme, yıkama ve nemlendirme gibi aşamaları uygulamak ve haftada 1-2 kez daha detaylı bir bakım yapmak gerekiyor.

Bakım düzeni

Temiz cilt, yüze uygulanan ürünleri daha iyi emdiği için öncelikle cilt tipine uygun bir temizleyici ile cilt temizlenerek rutine başlanması gerekiyor. Gün içinde kullanılan güneş kremi ve makyaj kalıntılarını çözmesi için ise temizleme jeli öncesi temizleme yağı uygulanabilir. Gözenekli görünümün önüne geçmek için, cilt temizliğinden sonra son temizlik adımı olarak tonik uygulanarak gözenekler sıkılaştırılabilir. Cilt iyice temizlenip günün tüm kirini yüzünüzden arındırdıktan sonra en önemli adım, cildi nemlendirmek ve beslemek.

Bu noktada serumlar, ince molekülleri sayesinde cildin daha derin katmanlarına ulaşarak leke, kırışıklık gibi cilt sorunlarının büyük ölçüde önüne geçiyor. Anti-aging odaklı ve cilt sağlığını bütünsel olarak geliştirecek bir serum için hyalüronik asit ve kolajen üretimini destekleyen ürünler tercih edilebilir. Sağlıklı bir cilt için en son adım ise, nemlendirme. Hem yüz hem göz çevresi hem de dudaklar için etkin içerikli nemlendiriciler kullanabilirsiniz. Gece yapacağınız cilt bakımı, elbette sadece yüz için olmamalı. 2-3 günde bir, tırnaklar için tırnak ve tırnak eti bakım losyonları, eller için nemlendirici, saçlar için maske ve yağlar, vücut için ise peeling ve nemlendirici uygulanarak kapsamlı bir bakım yapılabilir.