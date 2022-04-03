Hürriyet’ten Barbaro Tapan’a konuşan Paul Verhoeven, Sharon Stone’nin başrolünde oynadığı 1992 yapımı ‘Temel İçgüdü’ filmi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Joe Eszterhas’ın yazdığı, Paul Verhoeven’ın yönettiği 1992 yapımı “Temel İçgüdü” (Basic Instinct) dönemin en çok tartışılan yapımlarından biriydi. Yıllar sonra bile büyük ilgi gören ve ana akım Hollywood sinemasında çığır açan cinsellik tasvirleriyle “neo-noir başyapıtı” olarak tanımlanan filmin nasıl ortaya çıktığını senaristi Joe Eszterhas ile konuştuk.

“Temel İçgüdü”de Sharon Stone oynamasaydı, film yine aynı etkiyi yaratır mıydı sizce?

– Sharon olmadan filmin aynı olacağını düşünmüyorum. Sharon muhteşemdi, harikaydı. Onda ‘sevimli kız’ kalitesi var. Bir tür karanlık tarafı da var. Filmdeki performansı eleştirildi, küçümsendi. Çünkü cinsel düzeyde çok cüretkâr bir roldü. Filmin onun için ne kadar önemli olduğunu ve rolü için nasıl çalıştığını anlatabilmem mümkün değil. Sharon’ın kitabını okudum. Altın Küre’de adaylığı okunurken seyircinin alay ettiğini yazmış. Buna çok üzüldüğünü anlatmış. Bunları hak etmedi. Halbuki Film hâlâ internette trend ve gerçekten çok izleniyor. Eve gelen çeklerden hâlâ ilginin çok büyük olduğunu söyleyebilirim.

“Temel İçgüdü”nün yazım hikayesini anlatır mısınız?

– 13 günde yazdım. Sabah 03.00’te uyanır, diyalog satırlarını yazardım. Hiç o kadar hızlı yazmamıştım. 13’üncü gün o zamanki menajerim Guy McKelwey’e senaryoyu yolladım. İlk adı “Basic Instinct” (Temel İçgüdü) değildi. “Love Hurts” (Aşk Acıtır) adını vermiştim. Şam’a gidiyordum. Kapıdan çıkarken kafamda çakan bir şimşek “Adını ‘Temel İçgüdü’ olarak değiştir” dedi. Adını değiştirdim, sonra senaryoyu yeniden yolladım. 3 gün içinde de 4 milyon dolara sattım.

18 film, 30 küsur senaryo ve 7 kitap yazdım. Sokak suçlarını yazdığım yıllar ve Rolling Stone dergisinde çalıştığım yıllar, birbirinden farklı karakterleri hayatıma kattı. Farklı hikayeler yazmayı seviyorum. Çocuklar için yazdığım şeyler de var. “Jade”, “Jagged Edge” ve “Basic Instinct” daha karanlık olanlar. İlk evliliğimin dağıldığı dönemlerde daha karanlık parçalar yazdım galiba…