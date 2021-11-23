2022 yılını karşılamak adına hazırlıklara başlamışken, neden bu yılı astroloji evreniyle yapacağımız basit bir iş birliğiyle devam ettirmeyelim? Bedeninizi ve doğanızı anlamlandırmak adına çıkacağınız bu yolculukta, size bir başlangıç olmasını dilediğimiz temel astroloji şablonu, yeni yılda eylemlerinizi çözümlemek ve daha mantıklı adımlar atmak adına size rehber olacak. Büyüleyici dokunuşlarla donatılmış bu devasa enerji evrenine girmek için geç kalmış sayılmazsınız.

İşte herkesin kullanabileceği ve dilerse paylaşabileceği temel küçük bir şablon:

Ben | …

Benim ay burcum | …

Benim yükselenim | …

Benim venüs burcum | …

Benim mars burcum | …

Anlaşabildiğim burçlar | …

Anlaşamadığım burçlar | …

Bu yerleştirmeler için doğum haritanızı çıkarmanız iyi olacaktır. Doğum haritanızı nasıl çıkarabileceğinize dair içeriğimize alttaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Enerji daima yanınızda olsun!