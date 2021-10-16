Telif Hakkı Nedir?

Telif Hakkı Nedir? Kişi ya da kişilerin her türlü emeği eser sanatı ya da fikrin ya da sanat eserinin kopyalanması, kullanılması ilgili sağlanan tüm hukuki hakların kendi ya da kendilerine verilmesidir. Telif hakkı için tescile gerek bulunmuyor. Ürün sanat eseri fikir ya da düşüncenin üstündeki bütün haklar üretim ya da icat ile birlikte doğar. Bununla beraber eser sahibi ya da sahipleri telif hakkının yalnızca kendi ya da kendilerinde olabilmesi için bulunduğun ülkenin yetkili tescil birilerine başvuru yaparak tescil kayıt yaptırabilirler telif hakkı belli bir süre için geçerli olmaktadır.

Çember içerisinde harfi simgesine sahiptir. Bir ürün sanat ya da eserin zerinde yer alan © sembolü o ürünün nesne ya da sanat eserinin telif haklarının olduğunu ve korunduğunu ifade eder. Bir ürün ya da sanat eserini üzerinde telif hakkı sembolü olsun ya da olmasın onun doğuştan telif hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır.

Telif Hakkı Nasıl Alınır

Telif hakkı nasıl alınır? Ürün eser ya da projenizi telif hakkını üzerine alabilmeniz için öncelikle bulunduğunuz bölge bulunan noterden projeni sizin oluşturduğunuz kanıtlayan bir belge almanız gerekiyor. Zaten eser ya da proje oluşturduğunuz andan itibaren tüm hakları size aittir. Eserin ya da projenin size ait olduğunu belgeler halinde kanıtladığınız sürece tüm haklarınız korunacaktır Aynı zamanda telif hakkı isteğe bağlı olarak kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınabilmektedir.

Telif Hakkının Süresi Var Mıdır, Ne Kadar Geçerlidir

Telif hakkı sürelidir. Süresi ülkenin kendi kanuni mevzuatlarına göre belirlenir. fakat ürün ya da eser sahibi yaşadığı zaman ve ölümünden sonra yaklaşık 50 ile 70 yıl geçerli olmaktadır Mesela Türkiye’de 70 yıldır. Aynı zamanda telif hakkında verilen süre ürün eser ya da işin türüne bir kişi ya da şirket tarafında yapıldığına aynı zamanda aleniyet kazanıp kazandığı gibi pek çok bilgiler göz önünde bulundurularak verilmektedir.

Telif Hakkı Neden Önemlidir

Telif hakkının korunması ya da ihlal edilmesi üzerinde durulması gereken önemli bir kavramdır. Projeyi ya da eseri oluşturan kişi ya da kişilerin haklarını korumaya yöneliktir 1948 yılında insan hakları Evrensel Bildirgesi ile insan yaşantısına girmiş bulunuyor. Telif hakkının korunması ile birlikte projeyi ya da eseri oluşturan kişi ya da kişilerin hem maddi hem de manevi haklarını korumak adına oluşturulan bir oluşumdur. Telif hakkının neden önemli olduğun aşağıdaki maddeler ile açıklayabilir. Kısacası telif hakkı: