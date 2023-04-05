Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde ekranlarla buluşan yeni dizileri ile zirvede yeniden yerini aldı. Dönemin birçok gencine ilham olan, giydiği ve taktığı aksesuarlar ile olay olan Serenay Sarıkaya’nın stili nasılmış hadi bir göz atalım.

Kesinlikle denim kızı

İkonikleşen tarzıyla yer aldığı reklam filmlerine kadar, kot ile adeta bütünleşen Sarıkaya, günlük hayatında da sıklıkla denim tercih ettiğini görebiliyoruz .

Rahatlık olmazsa olmaz

Ekran karşısında olmadığı zamanlarda elbette ki rahat parçaları tercih etmekte. Günlük hayatında kargo pantolonlar ve joggerlar, uzun bacak boyunu daha da güzel gösteriyor ve ona çok yakışıyor.

Takımlar

Takım kıyafetlerine çok sık ratlayabiliyoruz. Özellikle keten, denim ve çizgili kumaş takımları tercih ediyor. MiuMiu marka bu beyaz takımı ise crop gömlek ve bol pantolon detayıyla bizleri kendine hayran bıraktı.

Ev hali

Cool ve rahat tarzıyla tanıdığımız ünlü oyuncu Sarıkaya, evinden paylaştığı bu görüntülerde de triko takımıyla cozy bir hava katıyor.

Denizlerin kızı

Serenay’ın sahil kenarlarına bayıldığı kesin. Boş zamanlarında soluğu hemen deniz kenarında alıp takipçileriyle de bu anları paylaşıyor. Ama tam bir bikini kızı. Renkli, hayvan desenli, asimetrik ve sade hangi çeşit ararsanız plaj giyiminde hepsini giymeyi seviyor.

Klasik tarzı

Galalar, davetler ve törenler… Katıldığı her yerde tarzından kesinlikle ödün vermiyor. Makyajı ve aksesuarı ile kıyafetlerini tamamlasa da klasik giyimde kesinlikle sıra dışı ve iddialı.

Ve tabii ki olmazsa olmaz aksesuarları

Saç ve vücut aksesuarları, bohem yüzükleri ve etnik kolyeleriyle kombinlerini tamamlıyor. Takıları seven güzel oyuncu Sarıkaya, bazen kalın kolyeler bazen de ince yüzükler ve şahmeranlar ile kombinliyor.

Lüks bir aksesuar markasının da yüzü olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Yaren Aydın

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