Dünyanın en büyük elektrikli araba üreticilerinden biri olan Tesla, dün Çin’in Şanghay şehrindeki fabrikasında üretimini durdurduğunu duyurdu.Şanghay şehrinde yaşanan Koronavirüs vakaların nedeniyle uygulanan tedbir kararlarının de şehirdeki fabrikada tedarik problemleri yaşayan Tesla, bu problemler sebebiyle elektrikli araçlarının parçalarını güvence altına alma problemleri yaşadığını ve bu yüzden Şanghay’daki tesisinde üretimi durdurduğunu duyurdu.

Tesla’da üretimin durmasıne ek olarak daha önce de sorunlar yaşanmış ve Çin’deki 14 bin 684 aracın geri çağrıldığı duyurulmuştu.

Tesla’nın geçen haftalarda resmi olarak yaptığı açıklamaya göre 12 Ocak 2019 ile 25 Mart 2022 arasında üretilen bin 850’si ithal, 12 bin 834’ü Çin yapımı Model 3 Performance araçlarında yazılım hatasıolduğuifadeedilmişti.