28 yaşındaki Paola Schietekat, Katar’ da gerçekleşecek olan Dünya Kupası organizasyon komitesi için çalışırken tecavüze uğradığını ve şikayet ettikten kısa süre sonra ise 100 kırbaç yediğini ve yedi yıl hapis cezası aldığını söyledi.

Schietekat, yaşadığı eve giren ve sürekli tehditler aldığı iş arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Olay esnasında yaralandığını, vücudunun belli yerlerinde morluklar olduğunu belirtti. Bu aldığı cezadan kurtulmanın tek yolunun saldırganıyla evlenmek olduğunu söylediklerinde bulunduğu yeri terk etmeyi ve hayallerindeki işi kaybetmeye karar verdi.