TCP IP Nedir?

TCP IP Nedir? Bilgisayarların birbirleriyle haberleşmesini ve etkileşimini sağlayan iletişim bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. TCP IP geniş kapsamlı kullanım işlevine sahiptir. TCP IP internet ağlarının alt yapı sistemlerinin oluşturulmasını sağlamaktadır. TCP IP kısaca internet üzerindeki iletişimi sağlayan protokoldür. TCP IP protokolü sayesinde internet ağına bağlanan bütün bilgisayarlar birbiriyle iletişim ve etkileşim halinde olur.

TCP IP gelişmiş bir alt yapıdır. İnternet erişimi son derece hızlı olarak gerçekleşmektedir. Profesyonelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir platform olma özelliğine sahiptir. TCP IP üzerinden sağlanan iletişimlerde hiçbir şekilde kayıp olmaz. Kayıpsız bir iletişim hizmetini TCP IP sizlere sunmaktadır. TCP ayrıca güvenlikli bir hizmettir. TCP protokolünün en önemli yapısı kimlik güvenliğidir.

Sistem üzerinde kimlik doğrulama işlemleri oldukça profesyonelce gerçekleşir. Kimlik doğrulanması da hiçbir sorun bulunmamaktadır. Verilerin gönderimi ve alınması bir bütün dahilinde gerçekleşir. Veri kaybı hiçbir şekilde olmaz. Karşı tarafa veri aktarımı sorunsuz bir şekilde işler. Bilgisayar sistemlerindeki ağlarda meydana gelen veri kayıplarını önlemek amacıyla TCP IP yazılmıştır.

Birçok verinin kullanımı ve aktarımı TCP IP sayesinde yapılmaktadır. TCP IP başta HTMML olmak üzere birçok verinin aktarımını sağlar. POP3, FTP, gibi verilerinin aktarımını sorunsuz bir biçimde aktif olarak sağlayan bir protokoldür. TCP IP 1974 yılında ortaya çıkmış bir protokoldür. Uzun yılların deneyimiyle internet platformunda sorunsuz bir protokol olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir.

TCP IP Ne İşe Yarar?

TCP IP protokolü çok fonksiyonlu yapısıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. TCP IP protokolü veri bütünlüğünü sağlayan en önemli protokollerin başında gelmektedir. İnternet ağı üzerindeki bilgisayarların veri bütünlüğünü sağlamaktadır. TCP IP protokolü 4 katmandan oluşmaktadır. Her bir katmanın ayrı özellikleri bulunmaktadır. Birinci katman uygulama özelliklerini bünyesinde barındıran çekirdek katmandır.

İkinci katman veri taşıma işlemlerini yapar. Verilerin karşı tarafa kayıpsız bir şekilde iletilmesinden bu katman sorumlu olmaktadır. Üçüncü katman ise internet ağlarının birbirleriyle bağlantı kurmasını sağlamaktadır. Son katman olan dördüncü katman ise ağ bütünlüğünü sağlayan katman olarak bilinmektedir. TCP IP internet ağları üzerindeki veri kayıplarını engellemek için uygulanan bir protokoldür.

TCP IP protokolüyle veri güvenliği üst düzey şekilde sağlanmaktadır. TCP IP bilgisayarlar arasındaki etkileşimi sağlamada oldukça profesyonel bir protokol olarak karşımıza çıkmaktadır. TCP IP veri bütünlüğünü muhafaza etmekte de oldukça ileri düzey bir protokoldür. TCP IP protokolüyle kişiler internet ağı üzerinden daha rahat hareket eder.

TCIP IP protokolü milyonlarca internet ağı kişisine hizmet vermektedir. İnternet ağı üzerindeki iletişiminin artırılmasında oldukça aktif rol oynamaktadır.