Taylor Swift, müzikteki etkisini ABD’de 5 Kasım 2024’te yapılacak seçimler için de kullandı. ABD’de seçmen kaydı yapılması hakkında geniş bir farkındalık yaratan Ulusal Seçmen Kayıt Günü’nde Taylor Swift’ten çağrı geldi. 33 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, Instagram’dan yaptığı paylaşımla hayranlarına seçmen kaydı yaptırmaları ve seçimlerde seslerini duyurmaları çağrısı yaptı.

Taylor, Instagram hikayesinde şunları yazdı: “Son zamanlarda ABD’deki konserlerimde birçoğunuzu gördüğüm için çok şanslıyım. Sesinizi yükselttiğinizi duydum ve ne kadar güçlü olduğunuzu biliyorum. Bu yılki seçimlerimizde bu gücü kullanmaya hazır olduğunuzdan emin olun!”