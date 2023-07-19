Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, aynı anda ABD albüm listesinin ilk 10’unda dört albüme sahip olan ilk kadın ve üçüncü sanatçı olurken, aynı zamanda Barbra Streisand’ın rekorunu kırarak en çok 1 numara olan kadın sanatçı oldu.

33 yaşındaki oyuncunun son albümü Speak Now (Taylor’s Version), Billboard 200’de en üst sırada yer aldı. Geçen ekim ayında yayınlanan bir önceki albümü Midnights’tan bu yana en iyisi olarak seçildi. Listeye Midnights 5. sıradan, Lover 7. sıradan ve Folklore 10. sıradan katıldı. Bu, Swift’i o zamandan beri ilk 10’da aynı anda dört albümü olan ilk kadın yapıyor.