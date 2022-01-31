Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in başı takıntılı bir hayranıyla dertte! Dünyada “Bir Yılda En Çok Kazanan Müzisyenler” listesinin ilk 10 sırasında yer alan tek kadın şarkıcı Taylor Swift’in New York’taki evine saldırı gerçekleştirildi.

Ünlü şarkıcının hayranı olduğunu belirten Morgan Mank, arabasıyla Swift’in binasının duvarına çarptı. Mank, sonrasında duvardaki zil otomatını sökmeye çalıştı.

Habertürk’ün haberine göre olay yerine gelen polislere, “Taylor gelmeden buradan ayrılmayacağım” dediği belirtildi.

Gözaltına alınan Morgan Mank’ın, daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.