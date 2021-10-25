Taylor Swift’in Telefonu Hacklendi!

Özel hayatını olabildiğince magazin dünyasından uzak tutmaya çalışan Taylor Swift, mahrem fotoğrafların sosyal medyaya sızmasının kurbanı oldu.

Görüntü, Taylor Swift’in cep telefonunun hacklenmesi sonucunda ‘4Chan’ platformuna sızdırıldı. Fotoğrafta, şarkıcının üzerinde sutyen ve pantolon saçında ise pembe bir perukla görünürken, erkek arkadaşı Joe ise gömleksiz, banyo aynasının karşısında tıraş oluyor. Çekilen fotoğrafa ünlü şarkıcının hayranları, sızdırılan fotoğrafı paylaşmamalarını istemek için şimdiden sosyal medyada bir kampanya başlattı. Hayranlarının açıklamasında; “tam olarak tartışmalı bir fotoğraf olmasa da, onun erkek arkadaşıyla olan özel hayatını ifşalıyor.” dendi.