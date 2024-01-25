Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in dünya çapında milyonlarca hayranı var. Bu hayranlardan biri olan David Crowe isimli kişi, Swift’in evinin önünden ayrılmamakta ısrarcı.

NBC New York’un haberine göre, Crowe son beş gün içinde tam 3 kez tutuklandı. İlk olarak şarkıcıdan bağımsız bir konuyla suçlanan Crowe, kısa bir süre sonra taciz etme ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklandı.

“Haksız yere tutuklandığını” öne süren Crowe, görgü tanıklarına göre şarkıcının New York’taki evinin yakınlarında yaklaşık 30 kez görüldü. Crowe en az 10 kez bölgeyi terketmesi konusunda uyarıldı. Swift’in bu olaylar yaşandığı sırada evde olup olmadığı bilinmiyor.