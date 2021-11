Taylor Swift’in “All Too Well” şarkısının uzun versiyonunda eski aşkına dair detaylar

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 2012 yılında çıkardığı “Red” albümündeki “All Too Well” şarkısının 10 dakikalık versiyonunu yayınladı. Taylor Swift’in, 2012 yılında yayınladığı “Red” albümünün yeniden kaydedilmiş olan versiyonu “Red (Taylor’s Version)” ismiyle bugün yayınlandı.

Yeni yayınlanan albümde uzun versiyonuyla yayınlanan “All Too Well” isimli parçanın sözleri dikkat çekti. Taylor Swift’in eski aşkı Jake Gyllenhaal‘la ilişkileri hakkında yazdığı düşünülen şarkının yeni versiyonu yayınlandıktan sonra ünlü oyuncu Jake Gyllenhaal da Twitter’da gündem oldu. 2010 yılında aşk yaşayan çiftin birlikteliği 3 ay sürmüştü. Şarkının sözleri Swift’in Gyllenhall’la ayrılığı hakkında da yeni detaylar veriyor. Swift şarkısında “Yaşlarımız daha yakın olsaydı, belki sorun olmazdı dedin ve bu ölmek istememe neden oldu” sözleriyle yaş farkına vurgu yapıyor.

“All Too Well” şarkısının uzun versiyonunu aşağıdan dinleyebilirsiniz.