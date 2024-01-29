Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in yapay zeka ile yapılan fotoğrafları sosyal medyada büyük ses getirdi. Dünyaca ünlü yıldızın yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri kısa sürede Twitter’da (X) yayıldı. Şarkıcının sahte fotoğrafları milyonlarca kez görüntülendi. Fotoğraflar kısa sürede platformdan kaldırıldı.

Şarkıcının sahte görüntülerinin yayılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, durumun endişe verici olduğunu ve ABD yönetiminin “yasal önlem” yoluyla çözüm bulma çalışmaları içerisinde olduğunu belirtti. Pierre ayrıca, ABD yönetiminin yapay zeka ve internet ortamında yaşanan bir dizi problemlerle ilgili çalışma yaptığının altını çizdi.

Swift’in deepfake fotoğrafları kısa sürede kaldırılsa da artık şarkıcıyı X platformunda bulmak mümkün değil. Platform tüm “Taylor Swift” aramalarını durdurdu. Cumartesi gününden bu yana, “Taylor Swift” hakkında arama yapanlar, hata mesajıyla karşılaşıyor.