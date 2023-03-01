Taylor Swift; Prince, David Bowie, Whitney Houston ve The Beatles gibi isimlerin yer aldığı listeye dahil olmayı başardı. Swift, son albümü ‘Midnights‘tan Billboard Hot 100’deki iki parça sayesinde birinciliğe yükseldi. En uzun süreli hiti haline gelen eski sekiz haftalık 1 Numaralı “Anti-Hero” 8. sırada yer alırken, “Lavender Haze” 24-22’ye yükseldi.

Midnights , Luminate‘e göre 17-23 Şubat’ta ABD’de kazanılan 54.000 eşdeğer albüm birimiyle Billboard 200’de 3. sırada yer alıyor. Beş hafta 1 numarada kaldıktan sonra Swift’in başarısına ayrıca yeni canlı albümü Lover da katkıda bulunuyor. Luminate’e göre set, Vinil Albümlerde 1 Numara, En İyi Albüm Satışlarında 5 Numara ve Billboard 200’de 58 numarada yer alıyor ve tüketiminin tamamı plakta satılan 13.000 kopyadan oluşuyor.

İlginizi çekebilir;