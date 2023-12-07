Şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi, Forbes’un “En Güçlü Kadınlar” listesine beşinci, medya ve eğlence alanındaki listesine ise birinci sıradan girmesi, hatta üniversitede ders konusu olmasıyla Taylor Swift, tüm dünyada bir fenomene dönüştü. Ve beklenen oldu… Time dergisi, 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) olarak Taylor Swift’i ilan etti.

Time dergisi editörü Sam Jacobs, “Çok sayıda kurumun başarısız olduğu bölünmüş bir dünyada, Taylor Swift sınırları aşmanın ve bir ışık kaynağı olmanın bir yolunu buldu” diye yazdı. Jacobs ayrıca,”Bugün gezegende başka hiç kimse bu kadar çok insanı bu kadar iyi hareket ettiremez. Bu başarıyı elde etmek genellikle gezegenlerin hizalanmasına ve kadere bağladığımız bir şeydir, ancak yıldızlara çok fazla itibar etmek onun yeteneğini ve gücünü göz ardı etmek demektir” diye ekledi.