Her yıl İngiltere’de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri’nin adayları geçtiğimiz haftalarda açıklandı. İngiliz şarkıcı Raye’in başı çektiği listede Miley Cyrus ve Lana Del Rey uluslararası dalda adaylık alan isimler oldu.

“Can’t Get you Out of My Head” , “Padam Padam”, “Come Into My World” ve “The Loco-Motion” gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Kylie Minogue’a gecede özel bir ödül verilecek. Minogue, 2 Mart’ta düzenlecek ödül töreninde “Küresel İkon” ödülünün sahibi olacak.

Sahneye çıkacak olan sanatçı aynı zamanda En İyi Uluslararası Şarkıcı dalında aday gösterildi. 2021 yılında, Taylor Swift bu ödülü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçmişti. İkon ödülü daha önce Sir Elton John, David Bowie ve Robbie Williams gibi isimlere verilmişti. Minogue, bu ödülü alan ikinci kadın olacak.