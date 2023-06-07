Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, sürpriz bir kararla sevgilisi Matty Healy ile yollarını ayırma kararı aldı.

TMZ’de yer alan habere göre; Swift ve Healy ayrılık kararı aldı. İkiliye yakın bazı kaynaklar “Taylor ve Matty, ayrıldı. İkisi de son derece meşgul ve birbirleriyle gerçekten uyumlu olmadıklarını fark ettiler” ifadelerini kullandı.

People ise “Taylor onunla iyi vakit geçiriyordu ama bu sıradan bir şeydi. Artık romantik bir ilişkileri yok” dedi.