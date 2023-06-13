Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, Eras turnesi kapsamında ABD’nin Michigan eyaletinin Detroit kentinde iki gece üst üste sahneye sahneye çıktı.

Konserlerinin sonunda iki sürpriz şarkı seslendiren Swift, 2008 tarihli “Fearless” albümünden “Bu gerçekten görmek istemeyeceğiniz türden bir son / Sensiz nefes alamıyorum, ama almak zorundayım” sözlerini içeren Breathe’i piyanoda çaldı. Hayranları ünlü ismin şarkıyı bitirirken yanağından süzülen bir damla gözyaşını sildiğini fark etmekte gecikmedi.