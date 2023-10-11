Ünlü şarkıcı Taylor Swift ile oyuncu Olivia Wilde‘ın ortak bir eski sevgilisi var: Harry Styles! Ancak bu durum, Wilde’ın Swift’in aşk hayatı üzerinden iklim değişikliğine dikkat çekmesine engel olmadı. Son zamanlarda, Travis Kelce ile yaşadığı iddia edilen ilişkisi sayesinde Swift, NFL’e yeni bir izleyici kitlesi kazandırdı. Ancak Wilde bu duruma biraz farklı bir açıdan bakmayı seçti: Ya “Cruel Summer”ın sesi Swift, ünlü olmanın avantajlarını daha anlamlı bir neden için kullanırsa?



Bu düşüncesini aktarmak için Wilde, Westworld dizisinden tanıdığımız ve aynı zamanda bir iklim aktivisti olan Katja Herbers’in 5 Ekim tarihli “Ah, Taylor Swift bir iklim bilimcisiyle sevgili olsaydı keşke “tweetini Instagram hikayesine ekledi. X platformunda ise, böyle bir ilişkinin Swift’in fanlarını “iklim aciliyeti” hakkında araştırma yapmaya iteceğini ve bu sayede farkındalığın artabileceğini dile getirdi.

Etkisi istatistiklerde de bariz görülen Taylor Swiftin, 24 Eylül’de Kansas City Chiefs maçına yaptığı sürpriz ziyaret sonrası, giydiği kıyafetlerin yanı sıra Kelce’nin formaları da hızla tükendi ve hatta satışlarda %400’lük bir artış yaşandı. Swift’in ünlülük etkisi, Sophie Turner, Blake Lively, Ryan Reynolds ve Hugh Jackman gibi isimleri yanında getirdiği New York Jets maçında da kendini gösterdi. Bu maç, NBC ve Peacock’a 27 milyon izleyici çekerek, kadın izleyici oranını %35 artırarak Süper Kupa’dan bu yana en çok izlenen Pazar programı oldu. Ancak Wilde’ın bu paylaşımı bazılarının gözünde Swift’e bir gönderme olarak algılandı. Herbers, bu durumu netleştirmek için “Bu, kimseyi kötülemek için değildi,” dedi. “Mesele medyanın Taylor’ın yeni sevgilisine olan ilgisi ve içinde bulunduğumuz iklim krizi arasındaki dengeydi.”

Sosyal medyada birçok kişi, Wilde’ın bu paylaşımıyla aslında futbol yerine iklim krizine dikkat çekmek istediğini düşünüyor. Ancak Wilde’a gelen eleştiriler de az değil, özellikle de ikisinin de Harry Styles ile geçmişte birlikte olması sebebiyle… Bazıları tarafından Harry Styles ile 2022 Kasım’da iki yıllık ilişkilerini bitirdiği bilinen Olivia Wilde’ın dünya turu yapmasının ve özel jetlerle seyahat etmesinin, onun iklim değişikliği konusundaki söylemlerini ikiyüzlü gösterdiği de düşünülüyor. Bunun yanında “Harry ile birlikteyken, onun ozon tabakasını tamir ettiğini hatırlamıyorum,” şeklinde bir yorumda bulunan bir takipçi; Wilde’ın aslında bir noktada haklı olabileceğini, ancak bu düşüncesini yanlış ifade ettiğini söyledi.

Yazı: Beste Doğan