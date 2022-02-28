1997’de boşanan Tayfun Duygulu ve Beste Açar, seneler sonra yeniden bir araya geldi. Duygulu ile ortak bir projede yer alacak olan Açar, bu buluşmaya ünlü şarkıcının yeni eşi Bella Duygulu’nun vesile olduğunu açıkladı

“Mutlaka birlikte seslendirip klip çekmelisiniz”

Eşi Bellâ Duygulu’nun bu buluşmaya vesile olduğunu söyleyen Tayfun, neden bir araya geldiklerini Hürriyet’e anlattı;

“Projenin mimarı eşim Bellâ. Beste Hanım’la evliliğimiz sırasında sözlerini ortak yazdığımız bir şarkı var. Bella bunu öğrenince çok etkilendi. ‘Mutlaka birlikte seslendirip klip çekmelisiniz’ dedi.

Beste ile uzun yıllardır görüşmüyorduk ama annesi Nur Hanım’la iletişimdeydim hep. Nur Hanım’a ulaşıp Beste ile görüştüm. Dün gece de eşim bir Yemek organize etti. Projenin detaylarını görüştük.”