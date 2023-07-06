Türkiye’nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlenen Sinem Kobal, her daim merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 2020 yılında ilk çocukları Lalin’i, geçtiğimiz yıl da ikinci çocukları Leyla’yı kucakladı. Fit fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Kobal, bugün sosyal medyada yepyeni paylaşımıyla magazin gündemine geldi.

Son zamanlarda neredeyse her gün magazinde yer bulan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor. Bugün yaptığı paylaşıma ise yorum yağdı. Bazı takipçiler Kobal’ın fotoğrafının altına, “Muhteşemsin” ve “Bu saçlar çok yakışmış” yorumları geldi.