Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, bayram tatili ve yaz konserleri için Bodrum’daydı. Geçtiğimiz gün kaldığı otelin plajında çocuklarla birlikte oynarken görüntülenen Görgüzel, kumsalda güneşli havanın ve denizin tadını çıkardı.

Ünlü isim, sahilde çocukların kumdan havuz yaptıklarını görünce onların yanına oturarak çocuklarla birlikte havuz yapmaya başladı. Kova ile su taşıyan ünlü şarkıcı, “Çocuklar çok çalıştık, hadi bakalım hep beraber denize giriyoruz!” diyerek kendini Bardakçı koyunun serin sularına bıraktı. Eğlenceli dakikalar geçiren Görgüzel,”Aşkı bulup çocuk yapabilirim” diyerek içten bir şekilde çocuk özlemini dile getirdi.