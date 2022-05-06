Eski eşi Sinan Serter ile olan evliliğinden dünyaya getirdiği 15 yaşındaki oğlu Demir Serter ile beraber Bodrum’da bir otelde tatil yapan sunucu Özlem Yıldız, güneşli havayı fırsat bilip soluğu denizde aldı.

Keyifli halleriyle dikkat çeken Yıldız, denize gireceği anda kendisini görüntüleyen muhabirleri fark edince her birinin tek tek bayramını kutladı.

Bayramlaşmasını yaptıktan sonra gazetecilerle ayaküstü sohbet eden 41 yaşındaki güzel sunucu, “Pandemide hiçbir şeyden tat alamaz hale gelmiştik. Bu sezon geçen üç yıla nazaran en normal günleri yaşayacağız muhtemelen. Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum” dedi.