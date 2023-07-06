2016 yılında Burak Özçivit ile evlenen ve 2019’da oğlu Karan’ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem’i kucağına alan Fahriye Evcen, fazla kilolarından kurtuldu. Yeni sezon öncesi bir tatil için çıkan Evcen, siyah bikinisiyle çekildiği pozları paylaştı. Siyah bikinisinin üstüne bej bir plaj kıyafeti giyen Evcen, ağacın dalları arasında poz verdi. Evcen’in, 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlandı pozlara eşi Burak Özçivit’ten alevli emoji yorum geldi.

İşte Fahriye Evcen’in bikinili pozları…