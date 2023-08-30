Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; TRT’ye dönem dizileri sunan Akli Film, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin son 2 bölümünün ardından ‘Selahattin Eyyubi’ adlı bir dizi çekecek. Akli Film’in sahibi Emre Konuk, bu diziyi Pakistanlı yapım şirketi Ansari-Shah Films ile ortak yapmayı planlıyor. Başrolde Selahattin Eyyubi olarak Uğur Güneş ile anlaşan Konuk, dizinin başrol kadın karakteri Süreyya için Leyla Tanlar ile prensip anlaşması yaptı. Ancak Tanlar’ın tatilden bikinili bir fotoğrafını paylaşması sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle genç oyuncu dizinin kadrosundan çıkarıldı.

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