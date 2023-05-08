Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da taşlı saldırıya uğramasının ardından sanat camiasındaki birçok ünlü isimden tepki ve destek mesajları yazıldı. İmamoğlu’na destek veren isimlerden biri de başarılı oyuncu Birce Akalay’dı.

Soluğu Twitter’da alan Akalay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuyla ilgili yaptığı paylaşım için şu ifadelere yer verdi:

“Sizi çok seviyoruz Sn. Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu öncelikle sade bir vatandaş olarak söylemek isterim. Kalbimde bir yerlerde hasretini duyduğum ülkeme az kaldı.Yolumuz sevgi ve adalet yolu. Bizler de sizler gibi kudretli ve inançlıyız ki bu kötülük, bu kaos bir gün bitecek elbet.”

Birce Akalay, sonrasında ise “Erzurum’da Sn. İmamoğlu’na yönelik saldırıyı tüm kalbimle kınıyorum. Maalesef insanların canına kast edebilecek seviyede vandalizm ve fanatizimi ‘Milliyetçilik’ ile karıştıran kişiler, derdini konuşarak ya da tartışarak dile getirebilecek eğitim ve gelişmişlik düzeyine ulaşmanın, bunun için çok çalışmanın, gerçek Milliyetçilik olduğunu biliyor olsalardı” dedi.

Başarılı oyuncu son olarak şu ifadeleri kullandı:

“Güzel kardeşim, bizleri şiddete ve vandallığa sürükleyen hiçbir tavır Atatürk İlke ve İnkılapları’ndaki ‘Milliyetçilik’ ilkesi ile örtüşemez. Tüm bu çaba içimizdeki vatan sever duygularımızı kullanmak içindir. Umarım yakın zamanda ülkemizde her düşüncenin kendini özgürce ifade edebildiği, her gencin hakkı olan eğitim ve öğretimin daha ulaşılabilir olduğu, sevgi ve adaleti merkezine alan demokrasi kalemlerinin artık ülkemiz için huzuru inşa ettiği günlere kavuşabiliriz.”