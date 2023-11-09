Tasarruflu alışveriş, kalbi zayıf olanlara göre değildir. Bir zamanlar brunch’tan sonra en iyi arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli bir öğleden sonra etkinliği, en uygun fiyata en iyi parçaları kim bulabilir yarışına dönüştü. Bu herkese göre değil ancak dolabınız daha önce kullanılmış çantalar ve dikkat çekici vintage kabanlar ile doluysa tasarruf konusundaki kıskanılacak yeteneğiniz için burcunuza teşekkür edebilirsiniz.

Bir gardırobunun çoğunlukla ikinci el kıyafetlerle oluşturulması zaman, enerji ve özveri gerektirir. Ancak, bu dört burç için saatlerce önceden kullanılmış kıyafetlerin rafları arasında gezmek bir zorunluluk değil, bir ödüldür. Moda ile ilgili olan bu burçlar, modanın sürekli değiştiğini fark ederler ve cüzdanlarını boşaltmadan trendlere ayak uydurmanın en iyi yolu dönüşüm mağazalarında alışveriş yapmaktır.

Çevreye duyarlı burçlar sürdürülebilir alışverişin dünyaya olumlu etkisini kabul ederler. Bir görevi tamamlamaktan keyif alan burçlar için, bir dönüşüm mağazasının envanterini karıştırmak hiç de ürkütücü değildir. Elbette ki astrolojik burcunuzun bu listede olmaması, tasarruftan tamamen vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Hava ve toprak burcundaki en yakın arkadaşlarınızdan tasarruf konusunda birtakım ipuçları istemeniz yeterli. Bu sayede kısa sürede tepeden tırnağa ikinci el kıyafetlerle donatılacaksınız.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Boğa burcunun lüks isteği ile istikrar ihtiyacı arasındaki iç mücadele gerçektir. Bir uzlaşma olarak, bu toprak burcu, lüks tasarımlarını ikinci el satıcılar aracılığıyla bulma eğilimindedir, böylece en iyi lüks markaları uygun fiyatlarla giyebilirler, ama cüzdanlarını boşaltmazlar.

BAŞAK (23 AĞUSTOS – 22 EYLÜL)

Bir başak burcunu ikinci el mağazasına koyarsanız, bir toprak burcu olarak dokunulmamış hiçbir elbise rafı bırakmaz. Mükemmeliyet takıntısı olan başak burçları, kasaya gitmeden önce mağazadaki her şeyi kontrol etmek zorundadırlar. Aksi takdirde daha iyisini kaçırdıkları hissine kapılırlar. Üstelik bu değişken burç aynı zamanda son derece detay odaklıdır ve giysi üzerinde her delik, yırtık veya lekeyi kontrol eder, böylece gardırobuna eklediği yeni parçaların kusursuz olduğundan emin olur. Basitçe ifade etmek gerekirse, Başaklar bu onların işiymiş gibi tutumlu davranırlar.

TERAZİ (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Teraziler, şüphesiz zodyakın en şık üyelerinden biri, hatta belki de en şık olanıdır. Bu yüzden bu hava burcunu bu listede görmek şaşırtıcı olmamalı. Trendleri çok iyi anlıyorlar ve genellikle son moda çılgınlıklarına ilk atlayan insanlardan biri oluyorlar. Ayrıca kendilerine ait güçlü bir kişisel tarzları var ve trendleri yükseltip kendi tarzlarına dönüştürmekten çekinmezler. Tabii ki, her seferinde “sessiz lüks” veya “kovboy kızı” gibi yeni bir terim ortaya çıktığında tamamen yeni bir gardırop satın alamazlar. Bu yüzden hava burcu eski parçaları bulmak için saatlerini ikinci el mağazalarını karıştırarak geçirir.

KOVA (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

Diğer bir hava burcu olan Kova burcu da ikinci el alışveriş yapma konusunda bir yeteneğe sahiptir ancak sabit burç Terazi gibi doğuştan gelen bir stil anlayışına sahip değildir. Zodyakın insancılları olarak kovalar, her zaman başkalarının iyiliğini gözeterek kararlar alırlar. İkinci el mağazalarında alışveriş yapmanın dünyaya olumlu çevresel etkisini tanırlar ve istediklerini bulabilmek için saatlerini kullanılmış kıyafetleri karıştırmak yerine, ürünlerin doğrudan kapılarına gönderilmesini tercih ederler.

Yazı: Nil Fırtın / Kaynak: Astrolog Stina Garbis