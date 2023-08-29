The Idol 2. Sezon için HBO’dan yeşil ışık gelmedi. Sam Levinson ve Abel “The Weeknd” Tesfaye imzalı tartışmalı dizi, birçok başlıkta olumsuz ve sert eleştirilere maruz kalmıştı. Sam Levinson’ın Euphoria’dan sonraki yeni HBO draması beklenen ivmeyi yakalayamadı. Euphoria ile aynı evreni paylaştığı öne sürülen yapım 5 bölümlük ilk sezonu ile bu yaz izleyicilerle buluştu.

Dizi IMDb’de 4,8/10 puan alırken Rotten Tomatoes’a eleştirmenlerden %19, izleyicilerden %41’lik puan topladı. “Tecavüz fantazisi ve işkence pornosu” gibi ithamlarla işaret edilen dizi; işlediği temaları ele alış biçimiyle ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Ayrıca çekimler sırasında toksik bir çalışma ortamı yaratıldığı da iddialar arasında yer alıyordu.