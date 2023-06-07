Bu sene Cerebral Palsy’li çocouklar için farkındalık yaratmak isteyen Taro Emir Tekin, takipçilerine Instagram üzerinden çağrıda bulunarak şunları söyledi:

“Bu yıl 15 Haziran’da yeni yaşıma girerken Cerebral Palsy’li çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine destek olalım istedim. Doğum günümde tutacağım tüm dilekler hayallere dokunsun, bunlara sizler de ortak olun diye gelin hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımızın önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım!”