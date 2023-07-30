Yakışıklı oyuncu Taro Emir Tekin, bir süredir Fransız Sofia Katc ile aşk yaşıyordu. Ancak çift geçtiğimiz aralık ayında yollarını ayırmıştı.

Geçtiğimiz gece annesi Şevval Sam’ın konserinde görüntülenen Tekin, eski sevgilisini unutamadığını itiraf etti.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; 26 yaşındaki oyuncu, “Aşk acısı çekiyorum. Sofia’yı unutamadım. Hâlâ bocalıyorum. Bende büyük bir yara bıraktı” ifadelerini kullandı.